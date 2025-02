Gioco d'azzardo: nel 2024 puntate per 145 miliardi, boom in Lombardia

Gioco d'azzardo: nel 2024 puntate per 145 miliardi, 13 mld solo in Lombardia

Altro che scommesse sui cavalli: dei 145 miliardi che gli italiani hanno speso nel gioco d'azzardo lo scorso anno, il 60% hanno divorati le piattaforme online che hanno superato bar, tabaccherie e sale con macchinette. Il record delle giocate è in Lombardia dove i residenti hanno destinato al gioco 13 mld.

Lo Stato con l'online ci rimette

Sempre più online dunque, in quello che ormai è un business e spesso anche una patologia che dal 2019 è passata da 110 mld di euro ai 145 miliardi di consuntivo 2024. E il paradosso che lo Stato in questa crescita esponenziale ci ha rimesso per via della tassazione inferiore per chi vende i giochi via Rete.

Nei giochi più della spesa dello Stato per la Sanità

Secondo la ricerca di Nomisma e la successiva elaborazione del portale giocoresponsabile.info, non solo la spesa è in aumento superando la dotazione finanziaria dello Stato nel 2025 per la Sanità, nel tempo è anche cambiata la popolazione con la passione o il vizio per una partita di poker online, una slot, oppure un grattino. La mappa vede sì gli adulti in testa con il 60 per cento dei giocatori, ma anche una crescita della Generazione Z che traina irresistibilmente i giochi online. In coda uomini e donne over 65 che preferiscono “grattare”.

La regione più "accanita" è la Lombardia

Slot, gambling fisico e lotterie spopolano in Lombardia, prima regione d'Italia per numero di puntate, seguite da Campania, Lazio ed Emilia Romagna. In Lombardia si calcola che vengano “bruciati” ogni anno 13 mld di euro, mentre la somma delle altre prime regioni supera i 10 mld.

La speranza di vincere denaro

Quella della lotteria è una passione storicamente legata alle condizioni economiche ragion per cui al primo posto delle motivazioni per cui la giocata viene definita “investimento” è la speranza di vincere denaro. Eccitazione e sfida della sorte sono gli altri motivi per cui si gioca, con in coda un presunto effetto antistress.