“Giorgia Meloni come Vladimir Putin”: FdI contro Lilli Gruber e Otto e Mezzo

Fdl contro Rosi Braidotti, ospite di Lilli Gruber e Otto e Mezzo che ha paragonato Giorgia Meloni a Putin

Fratelli d'Italia attacca duramente la puntata di Otto e Mezzo, andata in onda ieri sera, 14 giugno, condotta da Lilli Gruber. In particolare, Fdi denuncia l'ospitata di una professoressa, la filosofa Rosi Braidotti, che ha paragonato la leader di Fdi a Putin denunciandone una "furia scatenata contro i nemici dei sacri valori Dio, patria e famiglia", oltre che "una propaganda di stampo assolutamente assassino".

Pertanto Giorgia Meloni, prontamente ha subito scritto: "Risponderà nelle sedi opportune". Mentre, Ylenja Lucaselli afferma: "Ieri sera è andata in onda una brutta pagina di non-giornalismo, con un'ospite che ha bollato come propaganda di stampo assassino il messaggio politico di Giorgia Meloni. Siamo all'invettiva pura". "un centrosinistra politico in difficoltà" che "si affida al soccorso rosso dei suoi intellettuali e giornalisti compiacenti", continua la Lucaselli.

La deputata Augusta Montaruli parla di un "ennesimo grave salto indietro per la democrazia" di "una sinistra becero-frustrata". Interviene anche Federico Mollicone: "Criminale il delirio della filosofa del postumano che sostiene sia finita l'era binaria e i toni usati nella trasmissione di Lilli Gruber".

Lucia Albano ritiene non casuale "l'offesa ignobile e vergognosa" nei confronti della leader di Fdi al "successo elettorale" delle amministrative. Così come fa il suo collega Marco Osnato osservando che "come al solito per il PD e i suoi fedeli ammennicoli del collateralismo progressista, l'avversario va rispettato e pure coccolato solo quando non impensierisce elettoralmente o quando soffre di un complesso di inferiorità verso "il dogma" della sinistra imperante". Lilli Gruber diventa infine "coniglia mannara del giornalismo di estrema sinistra" per un altro deputato di Fdi, Andrea Delmastro.

