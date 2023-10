Giorgia Meloni, la tata storica si è licenziata all'improvviso. Ecco perchè

La premier Giorgia Meloni rimane senza aiuti: la storica tata si è licenziata improvvisamente. Ecco perchè

La premier Giorgia Meloni non ha solo grane politiche da risolvere. Secondo il settimanale Oggi, infatti, in queste settimane la premier e il compagno Andrea Giambruno sarebbero impegnati nella ricerca di una nuova tata, che dopo anni si è licenziata improvvisamente. E le selezioni e i colloqui sarebbero "rigorosi" perché nessuno dei due può sbagliare, si tratta di una figura importante che trascorrerà molto tempo con la figlia.

Si tratta di un fulmine a ciel sereno per Giorgia e compagno: la loro storica tata di origini filippine avrebbe deciso di licenziarsi "per far ritorno nella sua terra, creando quindi una serie di ricadute sull'organizzazione della vita quotidiana della premier". "La fidata collaboratrice" era ormai da anni un punto di riferimento per la coppia e soprattutto per Ginevra che ha compiuto sette anni il 17 settembre.