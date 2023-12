Giovani fingono di buttarsi sotto auto in corsa: non esclusa la sfida social

Fabrica di Roma, un gruppo di giovani finge di buttarsi sotto le auto in corsa. Il sindaco: "Occorre un ammonimento alle famiglie"

Ragazzini che fanno finta di gettarsi sotto le auto e rischiano, ogni volta, di trasformare un gioco folle in tragedia. Succede a Fabrica di Roma, dove la stessa amministrazione comunale è scesa in campo, via social, per "un ammonimento alle famiglie". "È un campanello di allarme - ha spiegato il sindaco Claudio Ricci - che va preso in considerazione dai genitori di questi ragazzi. Gli interventi del padre o della madre sono più salutari di uno delle istituzioni; sono loro che devono intuire i segnali deboli e intervenire con i figli".

Non si esclude che, dietro questo gioco, ci sia una sfida social. "È una ragazzata che non può essere sottovalutata" hanno commentato però in molti preoccupati a Fabrica di Roma. L'episodio messo in evidenza, in particolare, risale a qualche giorno fa ed è stato registrato e immortalato delle immagini della telecamera fissa piazzata nei pressi della rotatoria di via Madonna della Stradella. Quando è avvenuta la scorribanda era il tardo pomeriggio, quindi era già buio e per l'automobilista di passaggio non deve essere stato facile evitare l'ostacolo improvviso. Insomma il rischio di causare un incidente stradale è molto alto.