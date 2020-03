Giustizia, "Il giudice violento con la moglie, lo stesso che umiliò Marianna"

Torna d'attualità il caso di femminicidio, relativo a Marianna Manduca, una donna uccisa dal marito nel 2007. Un giudice aveva negato ai suoi tre figli la possibilità di avere un risarcimento per la morte della madre, respingendo il ricorso presentato dai ragazzi. Lo stesso magistrato è adesso accusato di violenze dalla moglie, ed è stato sospeso. Si tratta del pg della Cassazione Mario Fresa. Carmelo Calì è il cugino della donna morta ed è sato lui a ottenere l'affidamento dei tre figli. "Quella povera ragazza ha la stessa età che aveva Marianna quando è stata uccisa. Trentadue anni. È la prima cosa che ho pensato - spiega a Repubblica - quando ho letto questa ennesima storia di violenze domestiche. Con l’aggravante, incredibile, che l’aggressore non soltanto è un giudice, ma il giudice di Cassazione che ha chiesto a tre orfani di femminicidio di restituire, allo Stato il risarcimento ottenuto dopo l’assassinio della loro madre. È tutto molto grave".

"Credo ancora nella giustizia - spiega - non cambio opinione. Sono convinto che i giudici della Cassazione faranno bene il loro lavoro e il nostro ricorso sarà accettato. Certo, mi aspetto che lo Stato, in questo caso un magistrato, difenda le vittime, non sia il loro carnefice. Adesso - prosegue l’udienza c’è stata, siamo in attesa della sentenza, tecnicamente non so se questa denuncia contro il procuratore generale cambi qualcosa. Perché la nostra storia è talmente limpida, talmente chiara, che sarebbe una follia costringerci a restituire il risarcimento ottenuto dai miei figli».

Un risarcimento di 250 mila euro. I figli di Marianna lo hanno ottenuto, dopo un processo, dimostrando che lo Stato non aveva protetto la loro madre, nonostante Marianna avesse presentato 12 denunce contro il suo ex marito, Saverio Nolfo, oggi in carcere".