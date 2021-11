Grillo jr, la prova del bacio in discoteca con Silvia. Spunta il video segreto

Grillo jr, la prova del bacio in discoteca con Silvia. Spunta il video

Il caso Grillo jr e amici accusati di stupro di gruppo da una ragazza conosciuta in vacanza in Sardegna nel luglio 2019 resta un giallo. Il figlio del garante del M5s e altri ragazzi vanno verso il processo. La tesi dell'accusa è che Silvia sia stata violentata e che potrebbe aver ingerito la droga dello stupro prima delle molestie. Ma la difesa non ci sta e si gioca la carta del video in discoteca, 30 secondi di girato trasmessi dalla trasmissione Controcorrente di Rete 4 che potrebbero ribaltare tutto.

Si tratta - si legge sulla Verità - di un filmato fatto in discoteca, al Billionaire, proprio la notte del 17 luglio, in cui Ciro Grillo e Silvia sono nel privè della discoteca e si baciano. Per la difesa questa è una prova della complicità tra i due. Addirittura sarebbe stata Silvia a cercare le labbra di Ciro per prima, sostengono gli avvocati del figlio del garante del M5s. E' cominciata insomma la battaglia legale, tesi e controtesi dei legali e un finale della vicenda ancora tutto da scrivere.