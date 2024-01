Grillo torna con un post ma sbaglia Papa: il comico confonde Pio IX con Pio XI

Grillo: torna la “Chiesa dell’Altrove”

Grillo in un post dal titolo “I tardivi media di Dio” attacca direttamente il Vaticano ma sbaglia papa. Infatti il comico genovese dice che “bisognerà rivedere i patti fra l’uomo della provvidenza (Benito Mussolini, ndr) e Pio IX”.

Roba da “Striscia la Notizia” perché invece si tratta di Pio XI e non di Pio IX che è invece un papa ottocentesco. Il ritorno di Grillo è stato ancor meno lucido del solito. Il comico è apparso semi–suonato, in canottierina rosata con sullo sfondo pile di libri in precarissimo equilibrio.

Certamente non si tratta di libri si Storia, perché altrimenti non avrebbe commesso la clamorosa gaffe e neanche di Fisica, come vedremo in seguito.

Nel merito ha detto che: “la Chiesa prende quattro miliardi di euro l’anno dallo Stato italiano perché deve mantenere due milioni e mezzo di dipendenti ha un amministratore delegato (sic, ndr), ha una struttura, decine di migliaia di immobili e poi prende anche un miliardo e cento di otto per mille a insaputa degli italiani. Quindi un pochino di modifiche servono, bisognerebbe dirlo al Papa se ci fosse un giornalista in grado di farlo”.

Poi lascia gli sghei e passa alla teologia:

“Anche perché oggi non crediamo più a niente e quindi rischiamo di credere a tutto (perfino ai Cinque Stelle, ndr). Ho letto un libro di Sant’ Agostino del 392 -ma sembra scritto oggi- sull’utilità del credere. Dice che ‘non puoi non credere alle cose che non vedi’. Oggi Dio è scomparso…i neuroteologici ci dicono che siamo geneticamente predisposti per la preghiera. E quindi c’è qualcosa, qualcuno ci ha dato questa possibilità ma Dio dov’è? Dio è apparso un po’ di tempo fa e poi è scomparso e poi riappare ogni tanto.

Dio gioca con noi? Si è accorto che ha fatto qualcosa che non va? Noi siamo più vecchi di Dio (sic, ndr), dobbiamo riflettere, ecco perché ho Fatto l’Altrove, una religione filosofica, c’è stato Newton smentito da Einstein poi c’è stata la Quantistica che ha smentito Einstein adesso ci sono le superstringhe, gli universi paralleli, i buchi neri, miliardi di pianeti, è possibile che non ci sia una intelligenza intelligente proprio perché non si mostra a noi? Ci sarà si sicuro e dove collochiamo Dio? Se non ci fosse lui non c’era Beethoven, l’arte, la pittura, Leonardo da Vinci. Ed adesso invece c’è un algoritmo. L’Altrove è porsi la domanda del perché Dio fa il giocherellone con noi”.

Insomma Grillo ha fatto il solito minestrone di tutto, infarcito con la solita superficialità e un bel po’ di errori. Perché non c’è solo quello dello scambio dei Papa. Il comico genovese dice che Einstein ha smentito Newton, niente di più falso. Einstein con la sua Relatività Speciale e Generale ha semplicemente completato l’opera di Newton estendendola ai casi di velocità prossima a quella della luce e a gravità “forti”. E poi non è vero che la Quantistica, come la chiama Grillo, ha smentito Einstein. Tutt’altro. Infatti fu lo stesso scienziato tedesco il principale sviluppatore della Meccanica quantistica.

L’ “Altrove” invece, è un prodotto creato dal genovese qualche hanno fa. Non si sa cosa sia, una “religione filosofica” ci dice lui, ma come per i Cinque Stelle con il “programma non programma”, si tratta di una “religione non religione” che è solo l’ennesimo spot per lanciare probabilmente un altro tour, visto che non gli basta la paghetta che gli passa Giuseppe Conte.

