Guerra Ucraina, chat Telegram da no vax a pro-Putin: "Le bombe non sono reali"

Manifestazione a Roma, contro la guerra scoppiata in Ucraina dopo l’invasione russa.

Guerra Russia-Ucraina, chat Telegram da no vax a pro-Mosca: la narrazione fake del conflitto

Le chat Telegram delle fake news tornano protagoniste durante la guerra in Ucraina. Dalla propaganda no vax a quella pro-Putin, si può dire che il passo è breve ed è bastato a ridestare una serie di "canali dormienti", riattivatisi proprio in contemporanea con l'offensiva russa di Vladimir Putin. Gli stessi canali italiani dove, lo scorso autunno, spopolavano messaggi neofascisti, alla vigilia dell'assalto alla Cgil del 9 ottobre.

La piattaforma è terreno fertile per il bombardamento parallelo a colpi di fake news, che va avanti dall'inizio del conflitto. Una guerra d'informazione che spesso è difficile da contrastare persino per gli addetti ai lavori. Si pensi al "fantasma di Kiev" o al finto ritiro delle truppe dalla Crimea. Sul canale "Basta dittatura", riporta Repubblica, al seguito della notizia del bimbo morto a Kiev durante gli scontri, viene rilanciato un articolo-bufala che dava la notizia per inventata.

"Di bambini purtroppo ne moriranno tanti", si legge, "perché il regime di Kiev, pilotato dalla Nato e finanziato da Soros, non pare intenzionato a cercare una tregua. Ma ora il condizionale è d'obbligo". Il bambino per loro sarebbe finto e la fotografia frutto di una posa.

Sono almeno quattro i canali individuati dai Servizi. Fake l'intera narrazione del conflitto: "invenzioni". Le sirene per le strade di Kiev che si sentono in tutti i notiziari? "Finzione". La chat "Giù la mascherina" spiega che "i giornalisti sono con casco e giubbotto antiproiettile, l'abito ufficiale della 'modalità guerra', proprio come quando sono con le mascherine, mentre dietro i cittadini ucraini serenamente fanno la coda all'ufficio postale".

Circolano infine, anche divrsi video falsi, rilanciati come prova che ad attaccare sarebbero gli ucraini e non le truppe russe.

