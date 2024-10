Harvey Weinstein ha un tumore al midollo osseo. Dalle accuse di reiterati abusi sessuali nei suoi confronti è nato il movimento MeToo

Harvey Weinstein stando a quando riportano i media americani soffre di una forma di tumore al midollo osseo, la leucemia mieloide cronica. La notizia arriva a un mese dall'incriminazione per un nuovo reato sessuale per l'ex produttore cinematografico, il cui caso ha dato il via al movimento MeToo. Attualmente Weinsten è in cura nel carcere di New York dove sta scontando una pena di 16 anni per stupro.

L'ex produttore 72enne è in effetti apparso molto fragile nell'udienza in tribunale di settembre ed è stato poi sottoposto a un intervento al cuore d'urgenza. Lo scorso aprile la Corte d'Appello di New York ha cancellato la sentenza di condanna del 2020 per le violenze nei confronti di tre donne a causa di un vizio di forma.