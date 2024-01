I disturbi alimentari si combattono anche in cucina: ecco la pasta low-carb

Oms, i disturbi alimentari sono la seconda causa di morte tra i 12 e i 25 anni

Dalla 'pasta che non ingrassa' alla scoperta sensoriale dei cereali, dal ciambellone con inulina (fibra di cicoria al 100%) all'uovo di Pasqua senza zucchero. Fino alla realizzazione di un piatto stellato con una spesa di soli 5 euro.

Sono alcuni dei momenti che animeranno il progetto Lifeness di CiboAmico, rivolto a persone che soffrono di anoressia o bulimia e ideato da Lifeness, organizzazione dell'associazione italiana chef dedicata all'educazione alimentare, e realizzato in collaborazione con il Policlinico Gemelli, l'università di Tor Vergata di Roma, Coldiretti/Campagna Amica e Filiera Italia. L'iniziativa, che prevede dieci incontri gratuiti dal 3 febbraio.

"La mente e le esperienze sensoriali ed emotive possono aiutare coloro che hanno un rapporto conflittuale con il cibo" ha spiegato Daniela Galdi, presidente dell'Associazione italiana chef e ideatrice del progetto, che ha specificato "l'obiettivo di Lifeness #Ciboamico" è ristabilire un rapporto armonico, con il cibo, con se stessi e con la vita, attraverso un percorso emotivo-sentimentale e alimentare".

Secondo Lucio Rinaldi, psichiatra del policlinico universitario Gemelli di Roma, "il cibo è percezione del mondo ed è rapporto sociale, per questo abbiamo voluto riprodurre un percorso che costituisca un elemento di supporto inedito, in grado di ricostruire il rapporto evolutivo che si è interrotto in chi soffre di disturbi alimentari". Un percorso non solo alimentare, quindi, ma anche emotivo e sentimentale. Il progetto, infatti, propone un modello di supporto terapeutico che unisce scienza medica e arte culinaria.

Per la prima volta il mondo dell'associazione italiana chef, gli esperti di nutrizione, la medicina psichiatrica e la medicina del microbiota intestinale, si incontrano per rispondere a una sfida sanitaria legata ai disturbi alimentari, unendo sia l'aspetto filosofico di una ricerca di benessere interiore sia quello medico-scientifico di cura del corpo, alla luce delle nuove scoperte sull'asse intestino-cervello.

Il percorso propone un modello esplorativo di conoscenza che ritorna alle origini: dal liquido amniotico alla tavola si ripercorrono le tappe evolutive determinanti sia per la costruzione del se', sia per lo sviluppo del corpo a livello biochimico. L'iniziativa nasce per rispondere all'incremento di persone che manifestano difficoltà nei rapporti con il cibo.

Dal 2019 a oggi, i giovani con disturbi alimentari in Italia sono aumentati del 40%. Secondo l'Oms, i disturbi alimentari sono la seconda causa di morte tra i 12 e i 25 anni. Il percorso si concluderà, naturalmente, a tavola. L'ultimo incontro sarà dedicato a un grande pranzo nel quale i partecipanti potranno invitare parenti e amici nel giardino dell'accademia. Il pranzo sarà interamente ideato e preparato dai ragazzi con l'ausilio di chef professionisti che li guideranno nella realizzazione dei piatti. Festa di chiusura con diplomi e musica.