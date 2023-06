Ponte Morandi, i manager di Atlantia: "Quelli del Pd sono tutti preoccupati"

Ascolta le intercettazioni

Fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, la guardia di finanza intercetta contatti di altissimo livello tra i vertici di Atlantia e politici, parlamentari, lobbisti, uomini vicini al governo e ministri. Una tela intessuta per provare a scongiurare la revoca delle concessioni. Mentre sullo sfondo prende forma una trattativa, quella fra Cassa depositi e prestiti e Autostrade, dai contorni spesso poco chiari.



I rappresentanti della concessionaria sono spiazzati dall’atteggiamento del Movimento Cinque Stelle, che porta avanti pubblicamente la soluzione della revoca delle concessioni, e hanno difficoltà ad avviare contatti con la nuova ministra delle Infrastrutture del Pd Paola De Micheli, definita in modo sprezzante una “leggerona”. Lo scrive Il Fatto Quotidiano.

In questo contesto, i rappresentanti di Atlantia rispolverano antichi rapporti, nel centrodestra e nel centrosinistra, e guardano con fiducia all’ingresso nel Conte II di Matteo Renzi e Italia Viva. Dopo timide aperture, tuttavia, le cose sembrano mettersi nuovamente male dopo il crollo della galleria Bertè, sulla A26, il 30 dicembre del 2020: “Pensa che Marcucci doveva incontrarci, Marcucci è pd. Ha trasformato l’incontro in una call… non ce vogliono vedè».

È il 3 gennaio del 2020, a parlare, in questo audio inedito intercettato dalla Guardia di Finanza, sono Fabio Cerchiai, presidente di Atlantia, e Gianni Mion, amministratore di Edizione, la cassaforte della famiglia Benetton. Il riferimento è ad Andrea Marcucci, senatore Dem, considerato molto vicino a Matteo Renzi. Gianni Mion, suo interlocutore in questa telefonata, non sembra stupito: “Chiaro, non vogliono essere accusati…”.

Marcucci non è l’unico a defilarsi: “La Bellanova (Teresa, Italia Viva, ministro delle politiche agricole), che era disponibile, ora prende tempo…” prosegue Cerchiai. “C’è proprio un clima che si è venuto a determinare con ’sta cazzo di galleria…”.

Mion: “Ma sai, sono anche preoccupati…quella parte là è preoccupata per i mancati controlli eh…”. Cerchiai: “Sai, la preoccupazione dei mancati controlli (…) è giusta…in realtà i controlli li dovrebbe fare il Ministero…”. Mion: “Quello è il problema, per questo sono preoccupati […] Marcucci è chiaramente preoccupato…e così anche Renzi…”. Cerchiai ride.