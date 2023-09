I migranti scavalcano il muro dell'hotspot: a Lampedusa è caos totale

"Due ragazzi della Guinea ci hanno detto che la situazione all'interno dell'hotpost è allucinante"

Cresce la tensione all'hotspot di Lampedusa dopo gli sbarchi record di migranti, oltre 7mila nelle ultime 48 ore. Durante il collegamento a "Morning News" le telecamere hanno mostrato in diretta il caos nell'isola con decine di migranti che si sono arrampicati sul muro che delimita la struttura. Tra le urla della folla e la polizia dispiegata per il mantenimento dell'ordine, alcuni migranti hanno aiutato i compagni a salire nel tentativo di scappare dal centro che li ospita. Dall'interno del cancello di sicurezza decine di altri migranti protestano con le grida o in silenzio.

"Due ragazzi della Guinea ci hanno detto che la situazione all'interno dell'hotpost è allucinante", così racconta l'inviata Rossella Ivone mentre alle spalle proseguiva il tentativo di fuga dei migranti: "Da quattro giorni non riescono a mangiare, ci sono tanti bambini e per questo motivo dicono di essere esasperati. Dopo mesi di viaggio vogliono solo scappare e andare all'estero". Le telecamere del programma di Canale 5 hanno poi ripreso la fuga dei migranti, per lo più uomini e giovanissimi, che poco prima erano riusciti a scavalcare il muro dell'hotspot.