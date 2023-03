Greta Thunberg, narcisista patologica: dottorato onorario senza meriti

Greta Thunberg e il dottorato onorario in Teologia dall’Università di Helsinki

A breve il Pantheon religioso si arricchirà della presenza, ancora in vita, di una nuova santa: Santa Greta da Kazzenberg. Infatti, il 9 giugno prossimo la ragazzetta riceverà un dottorato onorario in Teologia dall’Università di Helsinki, in Finlandia. Tuomas Heikkilä, definito dalla stampa come “il maggiordomo di Bergoglio”, ha motivato la decisione dello sconosciuto Ateneo: "La Facoltà di Teologia studia le questioni centrali dell’umanità. Le più grandi speranze e paure.

Le maggiori minacce odierne, come il cambiamento climatico, la perdita della natura e le guerre, sono problemi causati dall’uomo". Un teologo finlandese che insegna Teologia alla stessa università, Martti Nissinen ha voluto esagerare: "Scegliendo Greta come accademica onoraria, esprimiamo il nostro desiderio di essere coraggiosi e di impatto come lei". Invece tutti i giornali conservatori hanno titolato più o meno così: “L’unico grande merito di Greta è stato quello di marinare regolarmente la scuola”.

Nel 2019 la ragazzetta scorbutica era stata nominata “persona dell’anno” da Time Magazine. I fatti ci permettono di riconoscere la famosa sindrome del “mondo alla rovescia” che ammorba principalmente l’Occidente da diversi decenni e che mira a distruggere qualsiasi ordine costituito sostituendolo con l’esatto opposto. Che una ragazzina minorenne possa avere sconvolto il globo intero è già segno dell’enorme stato di confusione in cui lo stesso versa.