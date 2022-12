Il filosofo Vattimo e il compagno di 50 anni più giovane: matrimonio negato

Vattimo e le nozze proibite. I dubbi sulle intenzioni di Caminada

Il filosofo Gianni Vattimo di 86 anni e il suo giovane compagno vorrebbero sposarsi, ma il giudice dice di no. Il sospetto è che dietro alla proposta di nozze del suo assistente 36enne, Simone Caminada, ci sia il tentativo di una truffa. Per questo c'è un procedimento giudiziario in corso e il pm si è opposto al via libera per le nozze. Questo matrimonio non s’ha da fare. Soprattutto non così, un’unione civile - si legge sulla Stampa - in fretta e furia, nel bel mezzo di un processo. Il più importante filosofo italiano del '900, infatti, ha 86 anni e combatte con le fragilità del fisico e della mente.

Ma il 7 dicembre - prosegue la Stampa - la richiesta è stata presentata al Comune di Vimercate, in provincia di Monza. Perché proprio lì? "Perché ci piace", risponde spavaldo Caminada. Per i pm, Caminada "puntava ai soldi, a diventare erede universale". E per riuscirci ha conquistato la fiducia di Vattimo arrivando a fare "da filtro nelle sue comunicazioni, isolandolo, escludendolo dalla vita sociale". Accudendolo, sì, ma anche amministrandone il patrimonio. La difesa contrattacca: "Non stiamo parlando di un povero vecchio coperto di stracci e abbandonato sul ciglio della strada". E Vattimo? Arriva in sedia a rotelle, segue l’udienza senza dire una parola. Non si è costituito parte civile, ha sempre difeso il suo assistente.