Il Natale solidale di Oxfam: "Incarta il presente, regala un futuro"

Oltre 1.000 volontari saranno presenti negli store Coin, Mondadori, Toys Center, Euronics, Tigotà, Bimbostore, Libraccio di 18 Regioni

Torna anche quest’anno il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa Incarta il presente, regala un futuro. Per intervenire nelle più gravi emergenze del nostro tempo, dal 3 al 24 dicembre sarà possibile farsi impacchettare i regali di Natale in oltre 250 punti vendita di tutta Italia in cambio di una donazione, sostenendo la risposta di Oxfam per combattere le disuguaglianze e la mancanza diacqua pulita, cibo e beni di prima necessità in Paesi poverissimi e spesso colpiti da sanguinosi conflitti.

Sarà inoltre possibile sostenere i progetti volti a garantire un'educazione inclusiva ai ragazzi che nelle “periferie” delle nostre città rischiano direstare indietro e abbandonare gli studi (è il fenomeno della dispersione scolastica), dopo i due anni durissimi della pandemia e alle prese oggi con la crisi economica.

Ciascuna donazione a Oxfam in cambio dell'impacchettamento dei regali di Natale contribuirà ad assicurare acqua pulita, servizi igienico-sanitari, cibo e beni di prima necessità nelle aree del mondo più vulnerabili, messe in ginocchio da anni di guerra, dal cambiamento climatico, dalla pandemia e oggi dall' inflazione e dalla crisi economica.

La tragica situazione dello Yemen

Sono tante le emergenze umanitarie, spesso dimenticate, che rischiano di trasformarsi in vere e proprie catastrofi. Come in Yemen, dove la popolazione, a quasi 8 anni dall’inizio del conflitto, deve fare i conti con l’aumento dei prezzi dei beni alimentari, accelerato dagli effetti della crisi ucraina, con almeno metà della popolazione che soffre di insicurezza alimentare, 2 milioni di bambini colpiti da malnutrizione acuta e oltre 6 milioni dipersone sull’orlo della carestia.