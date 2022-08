Il nuovo codice della strada 2022: la novità delle multe seriali

Cambia il codice stradale: novità sulle multe seriali

Il Senato ha approvato l'emendamento sulle multe seriali durante il voto per la conversione del decreto legge sulla sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti, adesso non resta che aspettare il voto alla Camera per l'introduzione e l'attuazione della nuova norma.

La principale novità introdotta al Codice della strada riguarda le multe per la stessa infrazione. Nello specifico ai guidatori che commetteranno più volte la stessa infrazione ne potrà essere contestata solo una come illecito amministrativo entro cui saranno compresi anche gli altri illeciti accertati nei 90 giorni precedenti se non ancora notificati. La nuova norma è applicabile anche per le infrazioni commesse in momenti differenti.

Il decreto tocca anche le procedure per il rinnovo della patente scaduta da più di cinque anni: non servirà più ripetere l’esame di teoria e sarà invece sufficiente superare quello di guida. Se non ci si presenta, però, la patente sarà revocata.