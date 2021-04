Il Papa celebrerà domenica la Messa a Santo Spirito in Sassia

Per la seconda volta, Papa Francesco presiederà la Santa Messa nella Festa della Divina Misericordia, che quest’anno ricorre domenica prossima, 11 aprile, nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma.

Lo rende noto il Vaticano. La Messa sarà celebrata in forma privata alle ore 10:30 e, al termine, dalla stessa chiesa il Papa guiderà la recita del Regina Coeli. La Santa Messa e la recita del Regina Coeli verranno trasmesse in diretta televisiva da Vatican Media e in streaming su Vatican News con i commenti in lingua italiana, francese, inglese, tedesca, spagnola, portoghese e araba.