Il Papa perdona il cardinale Becciu. Giovedì santo a casa sua, pranzo e messa

Papa Francesco ha celebrato il giovedì santo prima di Pasqua in una maniera piuttosto insolita e ricca di simbolismo. Lo fa andando a casa del cardinale Becciu, l'ex numero due della Chiesa, rimosso dall'incarico in seguito alla vicenda dello scandalo dell’immobile di Londra che ha travolto il Vaticano. Un gesto a sorpresa, - si legge su Repubblica - che testimonia una cordiale amicizia. Il Papa ha celebrato ieri pomeriggio alle 17.30 la Messa in Coena Domini nella cappella dell’appartamento privato del cardinale. Ogni Giovedì santo il Papa andava da Becciu a pranzo con dei sacerdoti romani. Quest’anno ha deciso di mantenere la tradizione, ma da solo. Lo hanno riferito in via informale fonti vicine al cardinale.

Il Papa in questi mesi, dopo averne accolto le dimissioni a seguito delle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, si è più volte sentito al telefono con Becciu rimanendogli amico. La linea per il Santo Padre rimane la stessa, anche perché sulle operazioni finanziare la magistratura vaticana deve fare luce. Francesco - prosegue Repubblica - a causa delle ristrettezze per il Covid ha saltato il rito della lavanda dei piedi che negli anni passati lo aveva portato nelle carceri, tra i migranti, nelle strutture che accolgono i disabili. Ieri mattina ha celebrato la Messa del Crisma nella basilica vaticana ma ha lasciato la celebrazione della Cena del Signore, che apre il triduo pasquale, al cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio.