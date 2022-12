Ispi incorona Cristoforetti e Giannotti: alle due scienziate il premio 2022

Il premio Ispi 2022 è stato istituito in ricordo all'ambasciatore Boris Biancheri

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Esa e Comandante della Stazione Spaziale Internazionale e a Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern si aggiudicano il premio Ispi 2022. Un riconoscimento dedicato a tutte quelle personalità che hanno contribuito a rafforzare l’immagine dell’Italia nel mondo. Il premio è stato istituito in ricordo dell’ambasciatore Boris Biancheri, già presidente dell’Ispi. Nelle ultime cinque edizioni il premio è stato conferito a Filippo Grandi, Emma Bonino, Paolo Gentiloni, Staffan De Mistura, Luca Attanasio.

Chi è Samantha Cristoforetti

Samantha Cristoforetti è un’astronauta, un’aviatrice, un’ingegnera, e prima donna italiana a entrare negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea. Attualmente è rappresentante degli equipaggi ESA nel progetto Lunar Orbital Platform-Gateway e fa parte di un gruppo di lavoro congiunto tra EAC e il Centro Cinese degli Astronauti, che ha il compito di definire e implementare attività di collaborazione a livello internazionale.

Chi è Fabiola Giannotti

Fabiola Gianotti nasce il 29 ottobre del 1960 a Roma, figlia di una letterata siciliana e di un geologo piemontese. Dopo gli studi scientifici e qualche esperienza professionale, nel novembre del 2014 la fisica viene scelta dalla 173esima sessione del consiglio del Cern per la carica di direttore generale, diventando - così, la prima donna nella storia a vedersi assegnato tale incarico. La nomina viene formalizzata nella sessione del consiglio del mese successivo, mentre il mandato comincerà ufficialmente solo dal 2016, e durerà per cinque anni. Fabiola Gianotti, che succede al tedesco Rolf-Dieter Heuer, è la terza italiana chiamata a dirigere il Cern, dopo Carlo Rubbia, in carica dal 1989 al 1994, e Luciano Maiani, in carica dal 1999 al 2003.