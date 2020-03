Coronavirus, "I contagiati sono 100 volte in più dei 2 mila dichiarati"

Coronavirus, Ilaria Capua: "Rischiamo il collasso del sistema sanitario. Giusti i divieti"

Ilaria Capua mette tutti in guardia sul coronavirus. I contagiati sono molti di più dei circa 2 mila dichiarati". Quanti? "Forse anche oltre 100 volte tanto. Sono misure ragionevoli - dice Ilaria Capua - e, per favore, aiutatemi a evitare un pericoloso fraintendimento». Parola della virologa che dirige l'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida. Qualche anziano - spiega a La Stampa - si è sentito tirato in ballo e c'è chi, giustamente, ha detto: "Scusate se esistiamo!". Ma non è così. Gli anziani fanno parte delle categorie a rischio, come i pazienti di alcune patologie croniche, e che potrebbero soffrire le complicanze più gravi a causa del virus. Tutelando quelle persone, le persone fragili, stiamo aiutando tutti noi: solo così possiamo prevenire un picco di ammalati e un possibile collasso del Sistema Sanitario. Quegli individui sono altrettanti semafori verdi che possono favorire la diffusione del virus. Dobbiamo scongiurare un effetto domino: - prosegue Capua - non tutta la Sanità italiana, infatti, è efficiente e preparata come quella Lombarda".



A che punto è l'epidemia in Italia? Non lo sappiamo: i contagiati sono molti di più dei circa 2 mila dichiarati». Quanti? «Forse anche oltre 100 volte tanto». Perché una differenza così clamorosa tra numeri ufficiali e dati possibili? «Perché i test più usati individuano il virus e non gli anticorpi. Di conseguenza non sappiamo quanti siano gli infetti, contando sia i sintomatici sia gli asintomatici». Se tutto funzionerà, quanto durerà l'emergenza? «Si tratta - come dicevo - di rallentare la diffusione del virus, poi il caldo ci aiuterà: i virus lo soffrono e la loro circolazione sarà più difficile».