Imprenditore chiude l'azienda e paga una vacanza di lusso ai 60 dipendenti

Un giovane imprenditore malese di 30 anni, Khairul Aming, ha chiuso per una settimana l'azienda di salse chili conosciute come "sambal" e ha regalato una vacanza lussuosa ai suoi 60 dipendenti: una generosità senza precedenti, che ha spiazzato tutti. In realtà Aming non è nuovo a questo tipo di gesti: è infatti molto conosciuto sul web per prendersi cura dei suoi lavoratori, tramite vacanze pagate e buoni omaggio gratuiti.

"Tutto lo staff è felice", ha scritto Aming in un post sul suo profilo Instagram dove ha immortalato alcuni dei momenti più belli della vacanza. Cinque giorni di ferie nel lusso, in un resort sulla spiaggia di Langkawi, un arcipelago nel nord-ovest della Malesia. I dipendenti di Aming avevano: biglietti aerei gratuiti, soggiorno hotel 5 stelle tutto spesato dall’amministratore delegato con camere vista mare, cena di gala, gita in catamarano privato e jacuzzi inclusa.