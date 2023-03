Incendio Novara, brucia un'azienda chimica: fumo nero e maleodorante in cielo

Incendio a Novara, in fiamma un'azienda chimica: la colonna di fumo è arrivata fino al Milanese

Fuoco e fiamme alle porte di Novara: questa mattina un grosso incendio è scoppiato nel comune di San Pietro Mosezzo. A bruciare è la Kemi srl, un'azienda che produce vernici, coloranti industriali e solventi. Un'altissima colonna di fumo nero e maleodorante si è levata ed è visibile da ogni punto della città, in tutta la pianura e fino al Milanese. Non ci sono al momento segnalazioni di persone morte o ferite, ma la situazione, conferma all'Agi il comando della polizia locale, è in evoluzione. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto numerose pattuglie dei Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.

Incendio a Novara, il monito del Comune: "Tenete chiuse le finestre"

"Stiamo seguendo la situazione minuto per minuto, in collegamento con la prefettura e con Arpa. Siamo in attesa di avere notizie certe, ma è chiaro che c'è preoccupazione. Il consiglio che stiamo dando è quello di tenere chiuse le finestre", ha detto sempre all'Agi l'assessore alla sicurezza del Comune di Novara Raffaele Lanzo.

“L’incendio è ancora in corso. E’ sotto controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ma ovviamente si è alzata una colonna di fumo che potrebbe creare rischi sotto il profilo ambientale e della salute. Sentite Arpa e Prefettura, si raccomanda alla cittadinanza, in attesa dei risultati delle analisi che dovranno essere fatte sull’impatto dell’evento, di tenere le finestre chiuse e se non assolutamente necessario di rimanere in casa. La raccomandazione vale a maggior ragione per le scuole e gli istituti scolastici della città: è molto importante che i bambini rimangano in classe con le finestre chiuse", ha ribadito in un comunicato il sindaco della città Alessandro Canelli.

