Inchiesta Open, "Renzi rischia il processo". Archiviato invece Babbo Tiziano

Matteo Renzi, a breve l'udienza preliminare sul caso Open

A breve dovrebbe essere fissata l'udienza preliminare nella quale la procura di Firenze dovrebbe avanzare la richiesta di rinvio a giudizio per Matteo Renzi. Lo sostiene la Verità, che oggi in prima pagina pubblica un lungo articolo a firma di Giacomo Amadori sulla vicenda Open. Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, gli avvocati dell'inchiesta stanno aspettando la notifica con la fissazione della data dell'udienza preliminare in cui Renzi rischierebbe, scrive Amadori, il rinvio a giudizio per finanziamento illecito.

La procura toscana avrebbe evitato di inviare la notifica durante i giorni delle trattative sul Quirinale, sempre secondo la Verità. Archiviata invece la situazione di Tiziano Renzi, che a Firenze è stato prosciolto, con il giudice che ha accolto la richiesta della procura generale che aveva chiesto di archiviare l'accusa nei suoi confronti di mediazioni irregolari.

