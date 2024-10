Inchiesta ultras, gli atti in Figc e spunta il boss calabrese: "Spacco tutto"

Inchiesta ultras, ora la Figc chiede gli atti alla Procura e spunta la pista del boss calabrese

L'inchiesta ultras si allarga a macchia d'olio e da Milano arriva a Roma: la Figc ha infatti chiesto gli atti alla Procura milanese per valutare eventuali azioni nei confronti delle società per ora interessate. Ecco allora che la settimana prossima la procura di Milano invierà gli atti alla Figc che subito dopo gli arresti che hanno azzerato i direttivi delle curve milanesi per sospette infiltrazioni criminali aveva chiesto la documentazione per verificare la correttezza delle società sportive, parti offese nell'indagine che ha portato a 19 arresti. Dopo un'attenta selezione degli atti dell'indagine affidata ai pm della Dda Sara Ombra e Paolo Storari, le carte saranno quindi inviate a Roma per essere valutate dalla giustizia sportiva.

Sul fronte delle indagini meneghine, intanto, si stanno calendarizzando -non saranno sentiti prima di una dozzina di giorni, a quanto trapela - le audizioni dell'allenatore dell'Inter Filippo Inzaghi, del vicepresidente del club nerazzurro Javier Zanetti e del calciatore rossonero Davide Calabria, i primi testimoni (nessuno è indagato) che sfileranno in procura; poi sarà la volta dell'interista Hakan Calhanoglu e Milan Škriniar attuale difensore del Paris Saint-Germain e della nazionale slovacca, anche loro estranei all'indagine ma tirati in ballo da alcune conversazioni intercettate.

Nel frattempo arriva un altro tassello che legherebbe il tifo organizzato ai clan. Il caso riguarda Antonio Bellocco, nipote del capoclan di San Ferdinando in Calabria. Al centro del mirino la conoscenza con il capotifoso Andrea Beretta. Scambi di sms e chiamate in cui il boss traccia la sua linea: "Io distruggo tutto quanto! Sono psicopatico. Picchio e scasso", ride Bellocco. L'inizio del sodalizio parte da qui.