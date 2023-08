Incidente Amalfi, lo skipper accusato di omicidio colposo e naufragio

Scontro tra due barche ad Amalfi, lo skipper accusato di omicidio colposo e naufragio. Indagini in corso

Lo skipper al timone della barca che, questo giovedì 3 agosto, si è scontrato con un’imbarcazione causando la morte della turista americana Adrienne Vaughan è indagato per omicidio colposo e naufragio. A confermarlo, il procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli. Nel dettaglio, le indagini si concentreranno anche sulla rotta e la velocità dei due natanti.

“Lo skipper”, prosegue Borrelli, “è stato sottoposto ad analisi del tasso alcolemico e toissicologico. I risultati sono posti al vaglio di un consulente della Procura poiché i dati sono non necessariamente significativi occorrendo verificare l'incidenza dei risultati sulla capacità del soggetto”. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il marito della vittima, Mike White, ha raccontato ai soccorritori che lo skipper "stava sempre al telefono".

"Finora l'attenzione degli investigatori si è concentrata sull'audizione delle persone coinvolte o presenti. È stato sentito il marito della vittima, che è ricoverato in ospedale, ovviamente la testimonianza andrà ripetuta perché raccolta in un momento particolare", ha proseguito il procuratore capo di Salerno, come riporta TgCom24.