Incidente fatale in moto: la dedica di Ernia a Stella, fan morta a 19 anni

"Bella" di Ernia è dedicata alla memoria della sfortunata ragazza



Stella Mutti, di soli 19 anni, è morta in un tragico incidente in moto, mentre tornava col fidanzato Ivan, 22 anni, dal concerto del rapper Ernia. Ad un incrocio il veicolo si è scontrato con una jeep guidata da un 27enne ubriaco: i valori dell’alcol nel sangue oltre il doppio del limite di legge. Stella è morta praticamente sul colpo.

Ernia, sul suo profilo Instagram, ricorda così la sfortunata Stella: «Sono seriamente addolorato e non so dire quanto mi dispiaccia» ha scritto il rapper milanese. «Tornando a casa dopo essere venuta a un mio concerto a Brescia, Stella ha perso la vita in un incidente stradale causato da un automobilista ubriaco». «Il mio pensiero — ha aggiunto — in questo momento va alla famiglia e agli amici di Stella». Poi la firma del post, con un cuore rosso. E la story successiva, nella quale dedica una canzone: il brano «Bella».

«Siamo come un orecchino di perla, un cacciavite a stella dentro un sotto sella. Ed è come se, dopo anni lei non sappia stare lontano da me. Perché per me era bella», recita la canzone, che purtroppo Stella non potrà mai sentire.