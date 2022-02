Incidente stradale nell'Anconetano: 16enne muore durante stage scuola/lavoro

Studente muore a 16 anni in un incidente ad Ancona: stava svolgendo uno stage aziendale

Uno studente di 17 anni e' morto a causa di un incidente stradale: il furgone sul quale viaggiava, guidato da un operaio di una ditta di termoidraulica, si e' schiantato frontalmente contro un albero ed e' stato praticamente tagliato a meta'. Il ragazzo era iscritto al corso triennale presso il centro di formazione professionale 'Artigianelli' di Fermo e, da quanto si e' appreso, stava svolgendo un percorso di alternanza scuola-lavoro proprio in termodinamica.

L'incidente e' avvenuto a Serra de' Conti in provincia di Ancona. Per cause che sono in corso di accertamento, il Ford Transit e' finito fuori strada e ad avere la peggio e' stato lo studente che viaggiava accanto all'autista, che e' morto sul colpo. L'urto e' stato violentissimo e l'uomo che era alla guida e' stato sbalzato fuori dal furgone ed e' stato ricoverato all'ospedale regionale di Torrette in gravi condizioni. Il sedicenne era originario di Monte Urano: ha parlato di "tragedia indescrivibile" e di "un dramma che distrugge una famiglia" Moira Canigola, sindaco del comune della provincia di Fermo.

Leggi