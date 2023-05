Incidente sul lavoro, due operai morti in un cantiere edile nel barese

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO...

Ennesimo incidente sul lavoro: due operai sono morti in un cantiere edile a Monopoli. Le vittime avevano 61 e 57 anni

Due operai sono morti in un cantiere edile a Monopoli, nel sud Barese. L'incidente sul lavoro si è verificato in via Lagravinese; ancora ignote le cause. Le indagini sono affidate alla polizia: secondo le prime informazioni le vittime avevano 61 e 57 anni ed erano della provincia di Bari.