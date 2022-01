Incidenti lavoro: datore 18enne morto indagato omicidio

Morto durante stage: Procura, omicidio a carico datore

In relazione al tragico fatto occorsi venerdì in Friuli presso lo stabilimento della Burimec in Lauzacco, dove ha perso la vita il giovane stagista Lorenzo Parelli, la Procura ha aperto al momento un procedimento per l'ipotesi di omicidio colposo a carico del legale rappresentante, quale datore di lavoro. La stessa Procura - in una nota - sottolinea anche la necessita' "di svolgere attivita' di accertamento irripetibile nelle forme garantite di legge, al fine di addivenire ad una compiuta ricostruzione della dinamica dell'infortunio mortale".

Il giovane è stato colpito da una barra metallica durante alcuni lavori di carpenteria

Tragedia del lavoro in Friuli. Uno studente di 18 anni è deceduto nel pomeriggio venerdì 21 gennaio a seguito di un incidente sul lavoro verificatosi nella sede di un'azienda industriale di Lauzacco (Pavia di Udine).

Per cause ancora in via di accertamento, il giovane (che si trovava in azienda per l'ultimo giorno di un progetto di scuola-lavoro) è stato colpito da una barra metallica durante alcuni lavori di carpenteria. Il giovane e' stato prontamente soccorso prima dai colleghi di lavoro e poi dal personale del 118, coadiuvato dall'elisoccorso, quindi dai vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Palmanova, ma ogni tentativo di salvarlo e' risultato vano.