Incidenti sul lavoro, cade nel vuoto: morto muratore nel Reggiano

Un muratore 56enne, Roberto Alessandri, è morto oggi cadendo da un'impalcatura ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia. É successo attorno alle 14. Secondo quanto appreso, l'uomo stava svolgendo dei lavori di manutenzione al tetto di un'abitazione quando, per cause da chiarire, è caduto a terra dopo un volo di circa 10 metri. Inutili i soccorsi, l'operaio è morto sul colpo.

Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e del personale del servizio Prevenzione e Sicurezza della Medicina del Lavoro sulla dinamica e le cause di quanto accaduto. É l'ennesimo morto sul lavoro in Italia negli ultimi tre giorni.

Ma non è tutto. Oltre alla tragedia di Albinea, un operaio 51enne, le cui iniziali sono Z.M, intorno alle 17.30 è stato colpito da un bancale precipitato dall'altezza di un metro e mezzo, in un capannone di via Thomas Edison a Settimo Milanese.

Le sue condizioni inizialmente sono subito apparse serie: ha riportato un trauma cranico e il bancale lo ha colpito ad una gamba ed un braccio, provocandogli delle lesioni. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.