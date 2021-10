Incidenti sul lavoro, operaio morto a Bologna schiacciato in un magazzino

Infortuni sul lavoro, morto un operaio a Bologna di 22 anni. Rimasto schiacciato in un magazzino da un mezzo pesante parcheggiato a ridosso

E' accaduto nella notte l'infortunio mortale nel magazzino all’Interporto Bologna a Bentivoglio, nel bolognese in cui ha perso la vita un operaio di 22 anni, nato in Guinea Bissau. Il giovane è morto dopo essere rimasto incastrato tra la ribalta del magazzino e un mezzo pesante parcheggiato lì a ridosso per il carico merce. Sul posto il personale medico del 118, il personale medicina del Lavoro Unità Operativa Prevenzione e sicurezza Ambienti di Lavoro di Bologna e i carabinieri.