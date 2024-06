Influencer ferita, c'è la svolta: Siu colpita con un oggetto per la manicure

Il giallo di Soukraina El Basri, l’influencer biellese di 30 anni nota sui social col nome di Siu, potrebbe essere a un punto di svolta. Gli inquirenti potrebbero avere individuato un oggetto che sarebbe compatibile con la ferita riportata dalla giovane donna. Si tratta di un oggetto contundente, probabilmente appuntito, forse un utensile da manicure. Ancora non è chiaro se per il suo caso si sia trattato di una ferita accidentale, un'aggressione o un atto di autolesionismo.

Dopo i sopralluoghi della scorsa settimana, infatti, durante i quali l'attenzione degli investigatori si era focalizzata su una forbice o un punteruolo, sarebbe stato sequestrato un attrezzo, che è stato repertato e portato a Torino per essere analizzato dagli uomini della Polizia Scientifica, chiamati a verificare la compatibilità con la ferita. Sarebbe comunque un oggetto appuntito, pare utilizzato per la manicure, ma solo nei prossimi giorni si avranno maggiori informazioni sugli sviluppi d’indagine. A differenza dell'ultimo intervento di fine maggio nella casa della coppia, quando le ricerche si erano concentrate sul secondo piano dell'appartamento, questa volta sono state estese a tutti i locali e al giardino.

Siu è ancora ricoverata in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. L'influencer 30enne era finita in ospedale a metà maggio con una ferita al petto. Nei giorni scorsi, inizialmente ricoverata in rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara, è stata trasferita all'Ospedale degli Infermi di Biella Ponderano.