Influenza, l'allarme dell'Ordine dei medici: "Pericoloso lo scambio di auguri"

Presidente Ordine dei medici avverte sullo scambio di auguri: "A breve capiremo se abbiamo raggiunto già il picco e da lì si dovrà tener duro altre 4 settimane"

L'ennesimo colpo di coda del Covid si mescola con l'influenza stagionale, che mai come quest'anno sembra avere effetti più intensi del Coronavirus. Peraltro, il picco epidemico, era atteso proprio in questi giorni. A "remare contro" il contenimento del contagio sono le innumerevoli occasioni di avvicinamento tra le persone, per via dei tradizionali scambi di auguri, ragion per cui ogni anno si registra una nuova ascesa della curva dei contagi.

"Tra qualche giorno, con i dati sul periodo, capiremo se siamo arrivati davvero all'apice e comincia la discesa oppure se la curva torna a risalire per l'effetto feste". Così all'Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, che invita ancora a vaccinarsi. "Non è tardi per fare il vaccino antinfluenzale - precisa - perché dopo il picco c'è la curva di discesa che durerà non meno di 4 settimane. Quindi c'è ancora tempo per vaccinarsi e c'è tempo per evitare l'influenza".

