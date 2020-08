Installazioni Impianti, da UniCredit 5,5 milioni con garanzia Fondo Centrale

Installazioni Impianti Spa, storica azienda romana operante nel settore dell’impiantistica con dieci sedi sparse sul territorio nazionale, ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 5,5 milioni di euro, assistita dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia. Attiva dal oltre 50 anni, l’azienda nel 2019 ha raggiunto 36 milioni di fatturato ed impiega oltre 300 dipendenti. Le risorse finanziarie derivanti dall’operazione di finanziamento -strutturata con una durata di 36 mesi- saranno utilizzate a sostegno del capitale circolante. "Sono molto soddisfatta -dichiara Liliana Sabbatini, presidente del Cda di Installazioni Impianti Spa- della firma di questo accordo che, attraverso la nuova finanza, consentirà alla nostra società di affrontare con maggiore serenità le incertezze legate al Covid-19 e di continuare a perseguire la nostra strategia di crescita. Ringraziamo UniCredit per aver perfezionato l’operazione in tempi brevissimi e per la reciproca fiducia e stima.”

“Anche nel Lazio -sottolinea Salvatore Pisconti, regional manager Centro Italia di UniCredit- il nostro gruppo è pienamente operativo su tutte le possibili soluzioni di finanziamento previste dal Decreto Liquidità continuando a garantire il sostegno a favore del tessuto imprenditoriale italiano anche in questa fase di emergenza. Ne è una prova concreta l’operazione di supporto appena conclusa con Installazione Impianti Spa, un’azienda storica del tessuto economico della Capitale. UniCredit non sta facendo mancare il proprio sostegno alle realtà produttive che fanno appello a ulteriori risorse per attivare nuovi percorsi di sviluppo”.