Israele: "Vivi gran parte degli ostaggi". Dopo Giambruno Meloni vola in Egitto

Israele si avvicina all'invasione, ostaggi nella striscia ancora vivi

La guerra tra Hamas e Israele prosegue, con l'esercito israeliano che dichiara: "la maggior parte dei 200 ostaggi è ancora in vita". Le forze militari israeliane hanno varcato il confine nella Striscia di Gaza per tentare di individuarli. Il ministro della Difesa Gallant ha delineato un piano in tre fasi per affrontare Hamas. Nel frattempo, il presidente americano Biden ha sottolineato l'importanza di "mantenere la presa sulla pace" e ha evidenziato la necessità di "due Stati" per raggiungere questo obiettivo.

Il sottosegretario di Stato Piantedosi ha tranquillizzato l'Italia affermando che non vi sono "segnali concreti di un imminente allarme per il paese". La premier Giorgia Meloni sarà in Egitto per partecipare alla Conferenza Internazionale per la Pace, organizzata dal Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per affrontare la crisi in Medio Oriente. La Presidente del Consiglio interverrà fin dalla mattina durante la prima sessione di lavoro.

L'annuncio arriva a sorpresa, dato che inizialmente si pensava che il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, avrebbe rappresentato l'Italia. Prima dell'annuncio, l'agenda internazionale della Prima Ministra era incerta, vista anche la bufera mediatica scatenatasi nelle ultime ore riguardo le uscite infelici dell'ormai ex-compagno Giambruno.

Esercito: "Ci prepariamo alla prossima fase della guerra"

"Le nostre forze armate continuano a prepararsi per la prossima fase della guerra, il 'Timrun' (la manovra, ndr)". Lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari, riferendosi ad un ingresso di forze di terra a Gaza. "Il numero accertato di soldati caduti in combattimento è di 306. Gli ostaggi - ha precisato - sono 203, e i dispersi oltre 100".

Ministero della Sanità: "A Gaza i morti sono 4.137"

I morti a Gaza per gli attacchi israeliani sono arrivati a 4.137, con oltre 13.000mila. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità di Hamas, citato daimedia.

Hezbollah: un combattente si è infiltrato nel nord di Israele

Hezbollah afferma, tramite la sua tv al Manar, che un combattente si è infiltrato dal sud del Libano nel nord di Israele nell'area di Margaliot, nel settore orientale della Linea Blu di demarcazione tra i due paesi.

Fonti Ue: "Al momento è impossibile una pausa umanitaria"

"La nostra posizione è che non è il momento di una pausa umanitaria" nel conflitto tra Israele e Hamas. "E' una posizione della Commissione e del Consiglio, dato che nessun Paese membro lo ha chiesto". Lo sottolineano fonti Ue in merito alla risoluzione approvata dall'Eurocamera nella quale si chiede una "pausa umanitaria" innanzitutto per permettere l'arrivo di aiuti a Gaza. "Una pausa umanitaria per ora non è possibile anche perché Hamas non ha smesso di lanciare missili verso Israele. Tutto può cambiare", aggiungono le stesse fonti.

Israele, Gallant: 3 le fasi per abbattere Hamas

Sono tre le fasi con le quali Israele intende eliminare Hamas nella Striscia. Lo ha detto alla Knesset il ministro della difesa Yoav Gallant secondo cui la prima fase è "un impegno prolungato di fuoco su Gaza con una manovra di terra per l'eliminazione dei membri di Hamas e delle strutture" della fazione. La seconda è "una fase intermedia per eliminare i nidi di resistenza". "La terza invece - secondo Gallant - è la creazione nella Striscia di una nuova realtà di sicurezza sia per i cittadini di Israele sia per gli stessi abitanti di Gaza".

Gaza, Caritas: "Almeno 17 morti in bombardamento contro chiesa"

Sale ad almeno 17 morti il bilancio delle vittime dell'attacco aereo contro la chiesa ortodossa di San Porfirio a Gaza. Lo riferisce Caritas Internationalis. "Dal 7 ottobre, Israele ha imposto un assedio totale agli oltre 2 milioni di cittadini di Gaza. Acqua, cibo ed elettricità sono stati tagliati, le medicine scarseggiano e i bombardamenti arbitrari si sono intensificati".

Biden: "Non mollare sulla pace, soluzione è due Stati"

"Non possiamo mollare sulla pace, la soluzione è due Stati", per Israele e i palestinesi. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando dallo Studio Ovale. "Rigettiamo ogni forma di odio" contro ebri, musulmani e chiunque altro," ha commentato.

Meloni al vertice in Egitto sul Medio Oriente

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, parteciperà domani in Egitto al vertice internazionale per la pace organizzato al Cairo dal presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, sul conflitto in Medio Oriente.

Biden chiede 105 miliardi per Ucraina, Israele e confine col Messico

La Casa Bianca chiede fondi di emergenza per 105 miliardi di dollari al Congresso per Israele, Ucraina e il rafforzamento del confine con il Messico. La richiesta include 10,6 miliardi in sostegno militare a Israele, 61,4 miliardi per continuare a fornire armi e assistenza economica all'Ucraina e 9 miliardi in assistenza umanitaria per Israele, Gaza e Ucraina.