Israele, critiche al figlio di Netanyahu: “Imboscato a Miami, è un disertore”

Polemica su Yair Netanyahu: è in Florida mentre i connazionali combattono

Yair Netanyahu, il figlio ed erede del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, è finito al centro delle polemiche. Mentre migliaia di riservisti dell'esercito sono già tornati dall'estero per rispondere alla mobilitazione ordinata in Israele a causa del conflitto con Hamas, il trentaduenne sarebbe ancora negli Stati Uniti. In Israele, si è levata l'accusa che stia godendo degli agi a Miami, ed essa è ora oggetto di copertura mediatica internazionale. Viene accusato di godersi "la bella vita" a Miami, un tema dibattuto in Israele da giorni, ma che ora ha attraversato i confini nazionali, attirando l'attenzione dei media internazionali.

Yair è tecnicamente idoneo al servizio militare, essendo sotto i 40 anni, ma dimostra il suo sostegno per la causa di Israele unicamente sui suoi profili social, dove pubblica interviste con organizzazioni che aiutano le famiglie colpite dalla brutalità delle azioni di Hamas. In Israele, la leva militare è obbligatoria e dura tre anni per gli uomini e due anni per le donne, tranne per gli individui religiosi ortodossi. Tuttavia, il figlio maggiore del primo ministro ha prestato servizio nell'esercito, lavorando nell'ufficio di comunicazione delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), ma non ha mai combattuto.

Il figliol "prodigo" è stato mandato in Florida dai suoi genitori, "Bibi" Netanyahu e Sara, ad aprile, in un momento critico per il governo guidato da suo padre, che stava affrontando dure proteste di piazza contro le riforme giuridiche. Da allora, Yair era scomparso dalla vista pubblica, messo a tacere dalla sua stessa famiglia che lo aveva anche protetto da alcune cause per diffamazione che aveva affrontato. Dopo l'attacco sanguinoso di Hamas in Israele e i bombardamenti a Gaza, la stampa israeliana l'ha preso di nuovo di mira. Il giovane, che non aveva esitato a definire "terroristi" gli israeliani che protestavano contro suo padre, ha scelto di rimanere negli Stati Uniti dopo la dichiarazione di "guerra al terrorismo" contro Hamas.

La polemica

"Yair si sta godendo la vita a Miami Beach mentre io sono al fronte", ha dichiarato un volontario della riserva al confine con il Libano. Mentre molti connazionali sono tornati a difendere la patria, Yair è ora considerato un latitante: "Vive imboscato a Miami, è un disertore". "Molti di noi hanno lasciato il lavoro, le famiglie e i figli per tornare nella nostra nazione e proteggere il nostro popolo", ha dichiarato un riservista ai media britannici. Ha sottolineato che non sono loro a essere responsabili di quanto è accaduto, mettendo in evidenza le responsabilità e le negligenze che molti israeliani rimproverano al governo di Netanyahu l'attacco dell'7 ottobre.

Chi è Yair Netanyahu

Laureatosi in relazioni internazionali presso l'Università Ebraica di Gerusalemme, Yair Netanyahu si è distinto sia per le sue posizioni politiche di estrema destra, nonché per alcune controversie nella sua vita privata, grazie al suo status privilegiato. Inoltre, aveva anche mostrato supporto per estremisti bianchi americani e politici come Viktor Orbán, Matteo Salvini e Nigel Farage. Il figlio di "Bibi" è stato anche coinvolto in pettegolezzi riguardanti flirt con modelle scandinave non ebree e visite a locali notturni a luci rosse, spesso documentate dai paparazzi.