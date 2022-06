Buckingham Palace respinge la richiesta di Kim Kardashian di prendere parte ai festeggiamenti, in occasione del Giubileo di Platino di Elisabetta II

Il Daily Mail riporta che Kim Kardashian respinta da Buckingham Palace, non potrà prendere ad alcuni dei festeggiamenti del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. La richiesta sarebbe stata respinta sia da Buckingham Palace che dai pubblicisti della BBC, i quali trasmetteranno lo spettacolo.

Così, Kim Kardashian respinta da Buckingham Palace, nonostante sia volata a Londra in compagnia del fidanzato Pete Davidson per partecipare all'evento legato al Giubileo di Platino, ora la star del reality The Kardashians è costretta a rinunciare. In particolare Kim aveva chiesto i biglietti per accedere sabato al Platinum Party nel corso del quale si esibiranno anche artisti come i Queen, Diana Ross e Nile Rodgers e al quale dovrebbero partecipare quasi sicuramente anche Sir David Attenborough e David Beckham.

I biglietti assegnati tramite una votazione pubblica sono circa 10mila cui 7.500 sono stati regalati a lavoratori tra cui membri forze armate, volontari e enti di beneficenza. Secondo quanto riferito, Kim starebbe ora cercando di acquistare i biglietti con altri mezzi e avrebbe rivelato di essere disposta a partecipare anche con pass che non siano necessariamente VIP.

Infine, l’Insider ha dichiarato che raramente Kim viene rifiutata per partecipare a un qualsiasi evento, quindi questo è stato abbastanza sorprendente, soprattutto perché non visita spesso il Regno Unito. Kim e Pete adorano la famiglia reale e volevano davvero far parte di questa celebrazione speciale. Al momento, i rappresentati dell’imprenditrice contattati dal MailOnline si sono rifiutati di rilasciare commenti in merito all’accaduto.

Mentre, sulla vicenda interviene in esclusiva anche Page Six, smentendo addirittura la notizia: "Kim Kardashian e Pete Davidson non hanno mai tentato di partecipare al Giubileo di Platino". A tal proposito interviene una fonte vicina ai Kardashian e rivela che la star non ha nemmeno chiesto di andare all’evento storico della regina Elisabetta II ed è effettivamente tornata a Los Angeles mercoledì – il giorno prima dell’inizio dei festeggiamenti – per un servizio fotografico di copertina pre-programmato.

