L'Aquila, pitbull azzanna tre persone: la sua padrone è in fin di vita

Pitbull azzanna la padrona e altre due persone. La donna è la più grave, gli altri due se la caveranno con 30 giorni di prognosi

Si dice che il cane non attacca mai il proprio padrone. Semmai chi lo minaccia o lo mette in una situazione di pericolo. Questa volta, però, qualcosa è andato storto. Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, un pitbull ha azzannato prima la sua padrona e poi altre due persone che erano con lei. È successo all'interno di un'abitazione privata dell'Aquila, capoluogo dell'Abruzzo. Stando a una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia municipale, intervenuti sul luogo dell'incidente, sembra che il cane abbia aggredito le tre persone all'improvviso. I contorni della vicenda, però, non sono ancora chiari e sarà compito degli investigatori ricostruire i particolare dell'incidente.

La padrone dell'animale è quella che ha riportato le ferite più gravi. La donna è stata portata d'urgenza all'ospedale dell'Aquila ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi e i medici non sono riusciti a sciogliere la prognosi. Per le altre due persone presenti, invece, sono stati dati 30 giorni di prognosi. Al momento non si sa se queste siano parenti della proprietaria del cane od ospiti. Nella villetta a schiera in cui è avvenuto l'incidente sono intervenute tre ambulanze con il personale sanitario a bordo. Il pitbull è stato portato via dal veterinario della Asl e trasferito nel canile comunale.