L'evaso dal carcere più pazzo del mondo: resta incastrato nel tombino

Tentativo rocambolesco di evasione dal carcere Poggioreale di Napoli per un detenuto campano, che ha visto allontanarsi la sua speranza di libertà perché è rimasto incastrato in un tombino. Per liberare l'evaso si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

A rendere nota la notizia è stato Aldo Di Giacomo, segretario generale dell'Spp. Il detenuto si è introdotto in un tombino nell'area passeggi del carcere approfittando di un momento di confusione, ma è stato comunque visto dagli agenti di polizia penitenziaria. Lui comunque si è lanciato attraverso il condotto, solo che questo era troppo stretto. “Il malcapitato tornerà in cella con più di qualche escoriazione e dovrà ringraziare i vigili del fuoco che con non senza difficoltà sono riusciti ad estrarlo”, sottolinea il sindacalista.