L'ex autista di Sgarbi: "Guidavo per 20 ore di fila, mi dava 130 € al giorno"

L'ex autista di Sgarbi: "Per 1500 € si é comprato il mio silenzio"

Il caso Vittorio Sgarbi continua a tenere banco, e mentre l'Antitrust indaga su eventuali condotte illecite del sottosegretario alla Cultura e il governo si interroga se togliergli o meno le deleghe dopo che é stato iscritto nel registro degli indagati per evasione fiscale, a peggiorare le cose arriva la testimonianza di un suo ex autista. A parlare é un ex collaboratore di Sgarbi che rispolvera un suo vecchio video, poi fatto rimuovere dal sottosegretario e il suo staff. "Ciao, sono Kevin, l’autista rumeno di Vittorio Sgarbi. Sono qua all’autogrill - riporta Il Fatto Quotidiano - di Rio Guidone Ovest. Sono le 2:15, come si può vedere dallo scontrino. Ho appena preso un caffè dopo 20 ore di guida. Sali, scendi sopra, vai di qua e di là. Chiedo anch’io di riposare. E che cos ’è che fanno? Mi abbandonano qua, all'autogrill? Questo è il trattamento che si riceve quando dai troppo a delle persone di mer..". Quel video in realtà non lo vedrà nessuno. Kevin viene subito richiamato all'ordine: "Togli tutto". E dal conto di Sgarbi l’indomani parte un bonifico: 1.500 euro per Kevin. È il prezzo del suo silenzio.

"Ho lavorato per lui - dice l'ex autista a Il Fatto - da agosto 2022. L’ho portato su e giù per l’Italia non so quante volte, tra le amministrative ad Arpino e le regionali in Lombardia. Venti ore al giorno con lui. Fino alla notte del 14 maggio 2023, quando mi ha lasciato all’autogrill perché chiedevo di fermarmi e riposare". L'autista svela: "Quella notte dovevamo consegnare un quadro a Montecarlo. In quel periodo Sgarbi ha conosciuto famiglie facoltose, anche reali e uomini d’affari che vendevano e compravano opere d’arte". Poi entra nel dettaglio dei compensi: "Prendevo 130 euro al giorno, ma poi lavoravo 15-20 ore. Sono meno di sette-otto euro l’ora. Contratti poi non esistono, sempre a prestazione occasionale. Perché non lo ho denunciato? Sono un ex autista rumeno. Lui è Sgarbi, io non sono nessuno".