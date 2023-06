Caso Amara, l'ex giudice Davigo condannato a un anno e tre mesi

Caso Amara, Davigo condannato a Brescia

E' stato condannato a un anno e tre mesi Piercamillo Davigo imputato per la rivelazione di segreto d'ufficio sui verbali secretati resi alla procura di Milano dall'avvocato Piero Amara sulla presunta esistenza della loggia Ungheria. Lo ha deciso il Tribunale di Brescia (collegio Spano'-Macca-de Nisi). La Procura aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi con la sospensione condizionale della pena.

Davigo: "Faremo appello"

"Faremo appello". Lo ha detto Piercamillo Davigo commentando al telefono con l'avvocato Francesco Borasi la condanna a 15 mesi, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione, che il Tribunale di Brescia gli ha inflitto nel processo in cui era imputato per rivelazione di segreto d'ufficio sui verbali secretati resi alla procura di Milano dall'avvocato Piero Amara sulla presunta esistenza della loggia Ungheria. L'ex consigliere del Csm non era presente oggi in aula.