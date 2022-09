Doppio terremoto oggi in Italia: a Genova di magnitudo 4.4 ad Ascoli da 4.1

L'Italia trema, nell'arco di poche ore forte scossa di terremoto a Genova da 4.4 e nell'Ascolano da 4.1

Un sisma di magnitudo tra 3.9 e 4.4 si è verificato nella zona di Genova. Lo riferisce l'Ingv con un tweet sul suo profilo. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito intorno alle 15:40. Più prolungato nel levante.



Mentre, nelle prime ore del pomeriggio, si sono registrate delle scosse in provincia di Ascoli. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, appresa la notizia della scossa di terremoto che ha coinvolto la provincia di Teramo ha subito chiamato il prefetto Massimo Zanni e il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, per sincerarsi di quanto accaduto.

Evento sismico del 22 settembre 2022, ML 4.1 tra le province di Ascoli e Teramo https://t.co/ftrP0613CG — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 22, 2022

Insieme al direttore dell’Agenzia di Protezione Civile, Mauro Casinghini, è in contatto con tutti i sindaci del territorio provinciale al confine con le Marche, epicentro del sisma. "La situazione è sotto controllo, - fa sapere la Regione Abruzzo - al momento non si registrano danni a cose e persone. Come da protocollo gli studenti delle scuole sono stati fatti evacuare per sicurezza".