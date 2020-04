La canzone che rilancia il 25 aprile: compriamo bot italiani. VIDEO

Cantautore o cantastorie? Un Cantacronache, si direbbe: Umberto è sempre sul pezzo come un cronista.

“La canzone è stata già scelta dell'inventore della carne vegetale Muscolo di grano, ENZO MARASCIO e la invierà a tutti il suo seguito, solo a Milano 500.000 vegetariani.. vai a vedere su internet cos'è Muscolo di Grano...prodotto vegano italiano leader nel mondo” racconta euforico Umberto, il 25 aprile mattina, ore 7, uscendo dallo studio di registrazione di Francesco Caravello a Pistoia, dopo una notte insonne tra gli strumenti musicali.

“Ti presento quindi la mia nuova composizione, Ricompriamoci l’Italia , ovvero compriamonoi tutti i Bot che rilanceranno la nostra economia. COMPRAMOCI Il debito . L’arrangiamento è di una vecchia gloria, Sandro Giacobbe. Una canzone che richiama stile e periodo anni 50/60 con la voglia di ripartire e ricostruire un unità nazionale ideologica e lavorativa... non le menate degli altri stai a casa, piangiamoci addosso... no usciamo, rivisitiamo l'Italia e ricostruiamola tutti insieme. Oggi, il 25 aprile”.





Affari la pubblica in anteprima, poche ore dopo la masterizzazione in studio.

“Verrà trasmessa appena riapriranno da tutti i luna parkl e giostrai d’Italia: siamo tornati al primo dopoguerra. Sarà la canzone delle famiglie e dei bambini sulle giostre e le montagne russe.”

Per questo è stato scelto da inserire nel video una vera chicca per i cultutori del folk: i coniugi Vincenzina e Angelo Cavallini, con l’imbonitore Adriani Callegari, ripresi durante un loro performance con vendita di catenina in “similoro”. Un prezioso video conservato dalla Regione Lombardia.

Nel video, citazioni dal film di Camerini, con Vittorio de Sica, e dal film di Mattioli , con Alida Valli.