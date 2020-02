La "Carta docente" per farsi lo smartphone. Altro che bonus formazione...

Il bonus formazione dai docenti per cosa viene speso? Non certo per musei, mostre, studiare lingue straniere, teatri e cultura in genere. Tutte queste voci sono allo zero virgola del totale. I prof spendono i "loro" 500 euro della "Buona Scuola", soprattutto per smartphone, computer e tablet. Gli ultimi dati del Ministero, indicano questa voce di spesa al 62,27%, mentre la formazione si ferma al 32,6%.

Un nuovo computer, ma anche biglietti per cinema e mostre. Un po’ per la formazione e molto per l’acquisto di tablet e pc. E poi, concerti e spettacoli. Ma nulla (o quasi) per approfondire una lingua. Ecco dove finisce buona parte dei soldi che gli insegnanti italiani hanno in dote con la “carta docente”. In quattro anni la carta docente è costata al Ministero dell'Istruzione poco più di un miliardo di euro.