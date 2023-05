"La Franzoni la capisco": tazza per Festa della mamma scatena la polemica

"La Franzoni la capisco": la tazza per Festa della mamma scatena la polemica

"Un po’ la Franzoni la capisco", accompagnata dalla didascalia dell’immagine su Instagram: "Mamma tvukdb" ("Mamma ti voglio un casino di bene"). E sul web impazza la polemica. Polemica perché il riferimento ad Annamaria Franzoni, la mamma di Cogne condannata per l'omicidio del figlioletto Samuele Lorenzi morto il 30 gennaio 2002 a soli due anni, e la stampa sulla mug bianca, non sono stati apprezzati. Anzi, non sono risultati comprensibili ai più.

Gli autori? Due coniugi baresi di "Piattini Davanguardia", una pagina Instagram che mette in vendita "ceramiche, risate e disagio, dipinte a mano". I due artigiani solitamente propongono tazze con frasi che strappano un sorriso per l’ironia che le caratterizza e i giochi di parole originali. "Disagio e biscotti", si legge su un tazza. "Stasera pop corn e governi che cadono", scrivono su un’altra. Questa volta però la loro ironia non è stata apprezzata. Ai numerosi commenti negativi ha risposto la stessa Annagina Totaro, di Piattini Davanguardia, che aveva già affrontato una valanga per la vendita della coppia di tazze “Rosa” e “Olindo": "Nessuno sta semplificando la situazione, si tratta semplicemente di un pensiero condivisibile o meno, tutto qua. Nessuno vi costringerò a condividerlo".