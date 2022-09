La modella ostaggio del pr: "Costretta a prostituirmi. Mi drogava ogni giorno"

La modella ostaggio del pr: "Mi ha somministrato benzedrina"

La denuncia di una modella nei confronti di un pr è di quelle pesantissime. Il caso della 22enne di origini italiane è destinato a far rumore. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per verificare la veridicità delle accuse che la ragazza ha mosso nei confronti di un 45enne che lavora nel circuito della moda. "Sono vittima - denuncia la modella e lo riporta il Corriere della Sera - delle minacce e della droga. Mi ha somministrato benzedrina. Ho una lesione al naso, per la cocaina. Mi ha convinto a filmare i nostri rapporti sessuali: ha minacciato di inviare i video alla mia famiglia. Ho avuto rapporti sessuali con altri uomini, in sua presenza: mi ha obbligato a prostituirmi. Ha organizzato feste a base di droga e sesso... Io sono disposta a indicare i nomi di ogni persona coinvolta".

"So - prosegue il Corriere che riporta il racconto della ragazza - che altre donne lo hanno denunciato per violenze... Non riesco a dormire, vivo nel terrore. La somministrazione di benzedrina era quasi quotidiana... Così come della droga. La droga mi ha persino impedito di rendermi conto di cosa capitava... Quel problema al naso, per la cocaina, non ho il coraggio di farlo vedere... È riuscito a ottenere il mio nuovo numero. Mi invia dei messaggi: ogni messaggio mi genera angoscia... I soldi dei rapporti sessuali con altri uomini, li ho sempre consegnati a lui: si tratta di 15mila euro. Ha detto che rimango di sua proprietà e che, se mi uccidesse, la sua vita acquisterebbe un senso".