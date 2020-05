La Puglia? Purtroppo è all'ultima spiaggia

3 Assessori (360.000,00 € anno) + 2 Dirigenti (240.000,00 € annui) , + 2 Funzionari( 100.000,00 € annui), (Tot: 123.000,00 € x 2 mesi di Stipendi).

In ben 60 giorni questi Signori, NON riescono a rimediare ad una razionale variante di Delibera Regionale(ferma sulla scrivanie con alcune firme da 20.4.) sulle linee guida manutenzione delle spiagge ed.Luglio 2019, concordata con le Associazioni di Categoria il 3 Marzo 2020.

La variante riguarda la cancellazione della VINCA (Valutazione Incidenza Ambientale), per livellare la sabbia spostata dal vento anche verso i fabbricati durante i mesi invernali : Autorizzazione inutile , per chi è già in possesso di tale permesso acquisito per installazione di strutture funzionali all'attività balneare; Vinca inutile per chi si trova a meno di 1 Km dalle aree Natura 2000. Dimezzamento a 10 gg.

(invece dei 30 giorni previsti) di silenzio assenso alla comunicazione di inizio livellamento. Questa operazione si potrà effettuare al massimo entro il 6 giugno!!!! GIUDICATE VOI IN CHE MANI SIAMO!!!!! E' inutile PUBBLICIZZARE che in Puglia si può andare!!!! NON SARA' NIENTE COME PRIMA , SARA' SEMPRE PEGGIO!!!!!