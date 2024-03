La Russa jr, "sui vestiti della 22enne c'è il suo Dna, e anche quello del dj"

Caso La Russa jr, il test della scientifica e le tracce di Dna di entrambi i ragazzi accusati

Emergono novità importanti sull'inchiesta per violenza sessuale che coinvolge Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio. Gli esiti della scientifica, infatti, hanno confermato la presenza dei profili genetici di La Russa Jr e del dj Tommaso Gilardoni sui vestiti della 22enne che li accusa. La presenza dei Dna sui reperti - si legge su Il Fatto Quotidiano - non cambia il quadro dell’inchiesta su quanto avvenuto la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, perché gli stessi indagati hanno sempre sostenuto di avere avuto rapporti, a loro dire consenzienti, con la ragazza. Intanto, dovrebbe essere depositata entro marzo la consulenza disposta dalla Procura sui capelli della ragazza per accertare l’eventuale presenza di Ghb, la "droga dello stupro".

Novità anche su un'altra inchiesta che coinvolge un altro figlio del presidente del Senato, questa volta si tratta di Geronimo. Roberto Vecchioni ha chiesto di essere sentito dai pm di Firenze, in seguito alla querela presentata per diffamazione ai suoi danni, proprio da Geronimo La Russa. Nel luglio 2023, partecipando al festival "La Gaberiana" a Firenze, il cantautore - riporta Il Fatto Quotidiano - raccontò che nel 1997, durante una festa in casa organizzata da sua figlia 14enne, arrivarono alcuni ragazzi più grandi che rubarono alcuni oggetti. Vecchioni sporse denuncia. "Uno si chiamava Geronimo", disse, tacendo il cognome. Poco dopo arrivò la denuncia di La Russa.