La strage silenziosa di ciclisti: oltre 200 morti solo nel 2023

I numeri di ASAPS confermano la morte di 197 cicilisti nel 2023. Quest'anno ad oggi sono già 22 i morti su due ruote

L'Osservatorio Ciciclisti dell'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale (ASAPS) lancia l'allarme sulla sicurezza per chi viaggia su due ruote. Nel 2023 infatti ci sono stati 197 decessi tra i ciclisti. In 18 casi sono stati vittime di pirati della strada, che dopo aver investito fuggono senza prestare soccorso. "In alcuni casi gli automobilisti sono stati trovati positivi all’alcol o alla droga ma anche ad entrambe le sostanze - è il commento dell’Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale riportate da wisesociety.it.

La strage continua anche nel 2024. Solo in questi primi mesi dell'anno sono 22 i ciclisti deceduti, di cui 18 solo a gennaio. La tendenza purtroppo è piuttosto costante. Nel 2021 si sono registrati 180 decessi mentre l'Istat nel 2022 ne ha contati 205. La maggior parte degli incidenti, afferma ASAPS, è avvenuto nelle ore notturne e su strade extraurbane con poca visibilità ma questo non giustifica i numeri.

Leggi anche: A Milano torna in servizio il Bikemi dopo uno stop di 3 settimane

"I quasi duecento ciclisti morti nel 2023 sulle strade italiane sono lo specchio di una insicurezza che è presente soprattutto nelle città, dove un sempre maggior numero di piste ciclabili costruite dalle amministrazioni comunali a tutela degli utenti, si scontra con la distrazione e l’alta velocità da parte di molti automobilisti", afferma Giordano Berni, Presidente di ASAPS.