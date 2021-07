Labrador in vendita su un sito web, ma è una truffa. Identificato il colpevole

Un acquisto senza garanzie che si rivela una truffa. È un copione già visto e rivisto, soprattutto su siti web che mettono in contatto direttamente il venditore, o presunto tale, con il compratore. Nel caso in questione, il ragazzo, desideroso di ottenere un labrador, ha posto affidamento su un truffatore esperto. Il malintenzionato ha dichiarato di essere in una grave situazione economica per le cure del cane e di non sapere a chi affidarlo per le “vacanze estive”.

Per questo diceva di dover vendere il cane a un prezzo inferiore di mercato per questa ragione. Così facendo ha attratto l’interesse del compratore e ha ottenuto il denaro senza mai consegnare l’animale. A seguito di una segnalazione, le autorità sono intervenute in maniera efficace, identificando il colpevole e bloccando il suo conto corrente su cui era stato effettuato il bonifico.

L’Associazione ambientalista CODACONS non ha tardato a commentare l’accaduto: “La fiducia dell’acquirente è una delle armi che utilizzano i truffatori per ottenere il pagamento senza dare alcuna garanzia. Forme di pagamento come il bonifico sono difficili da bloccare una volta effettuate, ma sono anche tracciabili. C’è quindi qualche possibilità di recuperare il denaro se si interviene celermente. È sempre necessario prestare attenzione presso quale venditore si effettua l’acquisto. Se constatate problematiche simili non esitate a contattarci. Saremo pronti ad aiutarvi nel risolvere questa problematica!”.